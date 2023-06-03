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基準超える火山ガス検知 えびの高原県道の土日開放中止
2023/06/03 11:11
〈資料写真〉２０１８年４月、灰白色の噴煙を上げる霧島連山・硫黄山
拡大
宮崎県は、土日のみ開放してきた「県道小林えびの高原牧園線」（県道１号）の霧島連山・硫黄山周辺の２キロについて３日から通行止めとした。避難情報基準を超える濃度の火山ガスが継続的に検知されたため。通行止めは当分継続する。
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