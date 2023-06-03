TOP鹿児島のニュース 社会 災害・防災

基準超える火山ガス検知　えびの高原県道の土日開放中止

 2023/06/03 11:11
〈資料写真〉２０１８年４月、灰白色の噴煙を上げる霧島連山・硫黄山
〈資料写真〉２０１８年４月、灰白色の噴煙を上げる霧島連山・硫黄山
拡大拡大
　宮崎県は、土日のみ開放してきた「県道小林えびの高原牧園線」（県道１号）の霧島連山・硫黄山周辺の２キロについて３日から通行止めとした。避難情報基準を超える濃度の火山ガスが継続的に検知されたため。通行止めは当分継続する。
【地図】硫黄岳周辺の位置関係が分かる

　あわせて読みたい記事

【台風2号】沖縄の南を北上、東寄りの進路に　奄美全域が強風域入り、2日朝にも最接近　海・空の便に欠航相次ぐ
原発60年超運転可能に　立地の薩摩川内市 賛否交錯「夜の街が潤う」「本当に大丈夫か」　福島出身者は憤る「思いは政治家に届いていない」
大型で強い台風2号　2日午後、鹿児島県本土が強風域入りか　1日夕から雷伴う激しい雨の恐れ
台風2号、沖縄の南をゆっくり北へ　奄美あす1日明け方から強風域、2日午前に暴風域に入る恐れ
街が沈んだ…わずか1日で1カ月超す豪雨　異例ずくめの1993年夏　梅雨明けなし、戦後最大級の台風上陸　死者・不明者121人
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ