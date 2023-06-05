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志布志－有明東ICの通行止め解除　都城志布志道路

 2023/06/05 20:34
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　鹿児島県警志布志警察署によると、都城志布志道路の志布志インターチェンジ（ＩＣ）－有明東ＩＣの通行止めは５日午後８時、解除された。
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