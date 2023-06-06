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入賞入選496点の書、一堂に　南日本書道展が開幕、11日まで

 2023/06/06 11:31
解説を聞きながら作品を鑑賞する来場者ら＝６日、鹿児島市の黎明館
解説を聞きながら作品を鑑賞する来場者ら＝６日、鹿児島市の黎明館
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　第７２回南日本書道展（南日本新聞社主催、明石屋協賛）が６日、鹿児島市の黎明館で開幕した。学童の部・高校生の部（新設）・一般の部の入賞入選作など４９６点を展示する。

　午前９時半から審査員を務めた鹿児島大学名誉教授の松清秀仙氏が作品解説をし、約４０人の来場者が聞き入った。１１日まで。
力作ぞろいの書が並ぶ南日本書道展会場＝６日、鹿児島市の黎明館
会場初日に駆けつけ、作品に見入る来場者＝６日、鹿児島市の黎明館
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