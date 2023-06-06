南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
6
月
6
日 火曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
ウェブ連載・企画・コラム
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
翔べ和牛 鹿児島全共
猫と生きる
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島統一選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
わたしたちふるさと発見隊
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
駅伝写真
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「南日本新聞 紙面ビューアー」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
３７３るサービス案内
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
文化・芸術・芸能
入賞入選496点の書、一堂に 南日本書道展が開幕、11日まで
2023/06/06 11:31
解説を聞きながら作品を鑑賞する来場者ら＝６日、鹿児島市の黎明館
拡大
第７２回南日本書道展（南日本新聞社主催、明石屋協賛）が６日、鹿児島市の黎明館で開幕した。学童の部・高校生の部（新設）・一般の部の入賞入選作など４９６点を展示する。
午前９時半から審査員を務めた鹿児島大学名誉教授の松清秀仙氏が作品解説をし、約４０人の来場者が聞き入った。１１日まで。
あわせて読みたい記事
大丈夫です、動きませんよ…本物そっくり木彫りフクロウ 姶良
白血病…27歳で早逝した女優 「素顔の夏目雅子」を写した25点 天文館図書館 6月12日まで
伝統は続く…油井の豊年踊り、20数年ぶりの紙面作り 瀬戸内町
鹿児島県美展開幕 アフターコロナを表現、希望・勇気示す719点 黎明館、市立美術館で28日まで
解体されないかも…1939年築の国登録文化財、2法人が購入希望「保存へ前進」 鹿児島市の県民教育文化研究所
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
末吉財部－国分IC 通行止め解除 東九州自動車道
6月6日 12:48
末吉財部－国分ICで事故、全面通行止め 東九州自動車道
6月6日 12:16
2年前、ポンプ作動せず市街地浸水 川内川支川・春田川で遠隔排水訓練
6月6日 12:00
給食費3カ月分を全額補助へ 値上げ負担軽減で全児童生徒4.8万人対象、9.5億円 鹿児島市
6月6日 11:54
サッカースタジアム構想、鹿児島市「北ふ頭を検討」 ドルフィン跡と住吉町は断念、市議会委で説明
6月6日 11:51
入賞入選496点の書、一堂に 南日本書道展が開幕、11日まで
6月6日 11:31
日本赤十字県支部に各500万円寄付 柏木たち子さん(鹿屋)と新村順一郎さん(肝付)に紺綬褒章
6月6日 11:30
農家、苗の植え付けに汗 6日は二十四節気「芒種」 鹿児島市花尾町
6月6日 09:00
国際線の完全復活はいつ? 香港線再開に沸く空港の陰で…地上職員なお足りず 副知事「他県に負けないよう連携図る」
6月6日 08:58
県一番茶 リーフ用8％安の1846円 23年産、3年ぶり下落 品種や産地間で生育格差
6月6日 08:30
武家屋敷散策路 アジサイ映える 出水麓・うぐいす谷【WEB限定写真あり】
6月6日 08:30
【大崎事件再審認めず】「何度闘えばいいのか」 96歳目前、再び涙 全国からの支援者、雨粒に無念さ重ね
6月6日 08:28
災害時に頼りになる自主防災組織、でも…繁華街では町内会未加入、地方では高齢化が壁に
6月6日 08:02
県内の障害者就職 161人増の2042人 コロナ禍前に近い水準
6月6日 08:00
鹿児島市営バス 10月から全区間一律230円 交通局、6月議会に値上げ提案へ
6月6日 07:30
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲