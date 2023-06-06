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サッカースタジアム構想、鹿児島市「北ふ頭を検討」 ドルフィン跡と住吉町は断念、市議会委で説明

 2023/06/06 11:51
更地のドルフィンポート跡地（中央）は県新総合体育館の計画が進む＝１月１２日、鹿児島市（本社チャーター機から撮影）
更地のドルフィンポート跡地（中央）は県新総合体育館の計画が進む＝１月１２日、鹿児島市（本社チャーター機から撮影）
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　鹿児島市は６日、多機能複合型サッカースタジアム構想の候補地としていた鹿児島港本港区エリアのドルフィンポート（ＤＰ）跡地と住吉町１５番街区を断念し、エリア内にある北ふ頭を「新たな候補地になり得るか検討する」と明らかにした。市議会特別委員会で説明した。
【関連表】鹿児島港本港区の「北ふ頭」、「ドルフィンポート跡地」、「住吉町15番街区」の位置を確認する
新たな候補地となった北ふ頭周辺＝６日午前８時４５分、鹿児島市の鹿児島港本港区
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