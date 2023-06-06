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末吉財部－国分IC 通行止め解除　東九州自動車道

 2023/06/06 12:48
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　西日本高速道路によると、東九州自動車道の末吉財部インターチェンジ（ＩＣ）－国分ＩＣの通行止めは午後０時４３分、上下線とも解除された。
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