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桜島が爆発、噴煙2500メートル上がる　警戒レベルは「3」を継続

 2023/06/07 15:13
火口から２５００メートルの高さまで噴煙を上げる桜島＝７日、鹿児島市与次郎１丁目
火口から２５００メートルの高さまで噴煙を上げる桜島＝７日、鹿児島市与次郎１丁目
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　７日午後２時１分ごろ、鹿児島市の桜島で、噴煙量が多量の爆発があった。福岡管区気象台によると、噴煙の高さは２５００メートル。大きな噴石が南東の８合目まで飛んだ。爆発は今年４０回目。噴火警戒レベルは３（入山規制）を継続している。
（別カット）火口から２５００メートルの高さまで噴煙を上げる桜島＝７日、鹿児島市与次郎１丁目
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