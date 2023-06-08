梅雨の晴れ間 ノウゼンカズラさわやか　赤橙色の花、6月中旬に見頃　鹿児島市

７日の鹿児島地方は前日の雨から一転、高気圧に覆われ朝から晴れ間が広がった。鹿児島市喜入町の民家では、アジサイやレモンマリーゴールドなど色とりどりの花が咲き乱れ、道行く人の注目を集めている。自宅の庭いっぱいに季節の花木を植え、ガーデニングを楽しむのは宮原俊一さん（６９）。今月に入ってノウゼンカズラが赤橙色の花を咲かせ始め、中旬には見頃を迎えそう。宮原さんは「去年より１０日ほど早い。夏の青空の下でさわやかに咲くのを見るのが楽しみ」と笑顔をみせた。