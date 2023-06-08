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JR鹿児島線　川内－串木野の運転再開

 2023/06/08 13:47
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　ＪＲ九州によると、一時的な停電で運転を見合わせていた鹿児島線の川内－串木野間は８日午後１時２４分、上下線とも運転を再開した。
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