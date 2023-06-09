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十島村・諏訪之瀬島の噴火警戒レベル2に下げ　約3カ月ぶり、福岡管区気象台

 2023/06/09 11:29
噴煙を上げる諏訪之瀬島の御岳（資料写真）
噴煙を上げる諏訪之瀬島の御岳（資料写真）
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　福岡管区気象台は９日、十島村諏訪之瀬島の御岳の噴火警戒レベルを３（入山規制）から２（火口周辺規制）に引き下げた。火口から１キロを超えて影響を及ぼす噴火が発生する可能性が低くなったとしている。３月５日にレベル２から３に引き上げられていた。
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