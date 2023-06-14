十島村中之島で震度3　その後も地震相次ぐ

１４日午前８時２３分ごろ、十島村中之島で震度３の地震があった。気象庁によると、震源地はトカラ列島近海で、震源の深さは約１０キロ。地震の規模はマグニチュード（Ｍ）３．１と推定される。津波の恐れはない。中之島ではその後も地震が相次ぎ、午前８時３０分ごろと同４３分ごろ震度２を観測した。いずれも震源地はトカラ列島近海で、震源の深さは約１０キロ、地震の規模はＭ２．４、２．７と推定される。