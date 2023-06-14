米軍再編交付金使い小中学校の給食費を無償化　馬毛島自衛隊基地整備で中種子町

鹿児島県中種子町は１３日、西之表市馬毛島への米軍機訓練移転と自衛隊基地整備に伴う米軍再編交付金を活用した２０２３年度の１４事業を明らかにした。小中学校給食費、保育所・幼稚園・認定こども園の副食費を７月から無償化する。同町の給食費は小学校が月額３６００円、中学４２００円、副食費は４５００円程度。南種子町は１７年度から独自に学校給食を無償化しており、西之表市は２２年度分の再編交付金を活用して今年４月から始めた。再編交付金活用事業はほかに、熊野漁港への船舶上架施設の設置、中種子中学校のテニスコート改修、野間小学校特別教室の空調設備の新設など。１３日の町議会で、１４事業計４億６９０６万円を盛り込んだ２３年度一般会計補正予算が可決された。同町への再編交付金の最大額は、２２年度１億９４３５万円、２３年度５億１８００万円。２２年度分は、コミュニティーバスの運賃引き下げやインフルエンザワクチン無償化に充てている。