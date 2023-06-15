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南九州道 市来－伊集院の通行止め解除
2023/06/15 10:55
拡大
西日本高速道路によると、南九州自動車道の市来インターチェンジ（ＩＣ）－伊集院ＩＣの通行止めは１５日午前１０時４８分、解除された。
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