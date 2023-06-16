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梅雨空彩るノハナショウブ、あでやか　自生南限地の湧水・三日月池で見頃

 2023/06/16 07:56
三日月池で自生するノハナショウブ＝１３日、湧水町木場
三日月池で自生するノハナショウブ＝１３日、湧水町木場
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　鹿児島県湧水町木場の三日月池で、ノハナショウブが見頃を迎えた。約１００輪の紫色の花があでやかに咲き、梅雨空に色を添える。

　三日月池はノハナショウブの自生南限地で、１９３８（昭和１３）年に国の天然記念物に指定された。ガンと猟師の知恵比べを描いた椋鳩十の童話「大造じいさんとガン」の舞台とされる。

　町生涯学習課によると、５月下旬から咲き、道路沿いの湿地に延長約８０メートルにわたり１００株以上が花を付ける。今年は開花が早く、見頃は今月２０日ごろまで。
【別カット】三日月池で自生するノハナショウブ＝１３日、湧水町木場
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