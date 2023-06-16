梅雨空彩るノハナショウブ、あでやか　自生南限地の湧水・三日月池で見頃

重機使って2日がかり デ、デカい…掘り出したのは重さ78キロ、10年物？のおばけヤマイモ

高校生数十人が電子決済アプリ使って詐欺か 不正送金させた疑い、県警が事情聴取

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指定暴力団・小桜一家本部事務所を捜索 傘下組織組員が恐喝容疑で逮捕 鹿児島県警