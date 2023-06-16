南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
6
月
16
日 金曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
ウェブ連載・企画・コラム
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
翔べ和牛 鹿児島全共
猫と生きる
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島統一選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
わたしたちふるさと発見隊
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
駅伝写真
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「南日本新聞 紙面ビューアー」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
３７３るサービス案内
373る法人版（紙面ビューアー）
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
訃報
プロ野球・元広島エース北別府学さん死去 65歳、曽於市末吉出身
2023/06/16 16:40
野球フェスタで小学生にボールの握り方を指導する北別府学さん＝２０１９年９月、曽於市の栄楽公園グラウンド
拡大
プロ野球広島のエースとして通算２１３勝を挙げた北別府学さん＝鹿児島県曽於市末吉出身＝が１６日、６５歳で死去したと広島ホームテレビが発表した。病気で療養していた。
北別府さんは１９７６年、ドラフト１位で広島に入団。８２年と８６年に沢村賞を受賞した。５度のリーグ制覇に貢献。９２年７月１６日に２００勝を達成し、９４年に引退した。
あわせて読みたい記事
有機農業の先駆者、大和田明江さん死去 74歳 「地球畑」代表
川商ハウスグループ社長の西田隆昭氏が死去 70歳 会社CM制作に携わる
日立女子陸上部のバイレ・シンシアさん死去 20歳 ケニア出身、神村学園高2年時にインターハイ優勝
大江健三郎さん死去 「歴史に残る偉大な作家、読み継いで」 鹿児島県内書店に追悼コーナー
西郷輝彦さん一周忌「今も吹っ切れない…」 ご三家の舟木一夫さん「しのぶ会」発起人、ファンら600人思い出語らう
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
プロ野球・元広島エース北別府学さん死去 65歳、曽於市末吉出身
6月16日 16:40
県産食材使ったギョーザ11店舗集結 17日、鹿児島市中央公園でイベント
6月16日 16:30
真夏の楽園、4年連続休園 コロナ禍で3年、今年は…整備間に合わず、警備スタッフも不足 鹿児島市サンライフプール
6月16日 15:03
150人が横一列 恒例の全校田植え 伊佐農林高【WEB限定写真あり】
6月16日 12:00
鹿児島名物「あくまき」作りに挑戦 昔ながらの製法学ぶ 霧島市・川原小
6月16日 11:35
外園華蓮（肝付町出身）が首位タイ守る 日本女子アマゴルフ第3日
6月16日 11:30
卓球 カラフルに変身 ラケットの新色ラバー解禁 じわり浸透「気分も華やか」
6月16日 11:12
納税者の希望の空路で…霧島連山遊覧チャーター便、霧島市ふるさと納税返礼品に 九州初、JALなど出品
6月16日 09:01
「早く帰りなさい」 生徒を見送った直後に甲突川が決壊、校舎は濁流にのまれた 元教頭は思う「災害時はやめる勇気を」【8・6水害30年】
6月16日 09:00
水俣病の健康調査研究班「夏の早い時期に決める」 参院委で環境相【WEB限定写真】
6月16日 08:30
外資系シェラトン開業から1カ月、地場ホテルへの影響は…「訪日客が完全回復してからが勝負」 鹿児島市
6月16日 08:28
「外国人労働者を地方へ」 衆院委で自民・保岡宏武氏、促進策求める
6月16日 08:00
梅雨空彩るノハナショウブ、あでやか 自生南限地の湧水・三日月池で見頃
6月16日 07:56
国体・障スポ開閉会式「ぜひ来て」 申し込み30日まで、タレントや歌手ら出演
6月16日 07:30
自衛隊をどう思う？ 調査から見えたのは…国防意識の「地殻変動」だった 安保議論のあり方、京大教授に聞いた
6月16日 07:28
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲