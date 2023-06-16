TOP鹿児島のニュース 訃報

プロ野球・元広島エース北別府学さん死去　65歳、曽於市末吉出身

 2023/06/16 16:40
野球フェスタで小学生にボールの握り方を指導する北別府学さん＝２０１９年９月、曽於市の栄楽公園グラウンド
野球フェスタで小学生にボールの握り方を指導する北別府学さん＝２０１９年９月、曽於市の栄楽公園グラウンド
拡大拡大
　プロ野球広島のエースとして通算２１３勝を挙げた北別府学さん＝鹿児島県曽於市末吉出身＝が１６日、６５歳で死去したと広島ホームテレビが発表した。病気で療養していた。

　北別府さんは１９７６年、ドラフト１位で広島に入団。８２年と８６年に沢村賞を受賞した。５度のリーグ制覇に貢献。９２年７月１６日に２００勝を達成し、９４年に引退した。
オンライン開催されたＨＴＬＶ－１学会の講演会でＡＴＬ闘病体験を語る北別府学さん＝２０２０年１１月
池田孝市長（当時、右）から市民栄誉賞を受けた北別府学さん。左は父の清明さん（左）＝２０１２年２月、曽於市役所
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ