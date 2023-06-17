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第105回全国高校野球選手権・鹿児島大会 組み合わせ決まる 第1シードは神村学園
2023/06/17 12:11
第１０５回全国高校野球選手権鹿児島大会の組み合わせ（左パート）
拡大
第１０５回全国高校野球選手権記念鹿児島大会の組み合わせ抽選会が１７日、鹿児島市の鶴丸高校であり、７３校６４チーム（連合５チーム）の対戦カードが決まった。
シード校は第１は神村学園、第２は鹿児島城西、第３は鹿屋中央、第４は樟南、第５〜８は鹿児島実、枕崎、国分中央、出水中央が続いた。
強豪私立対決の出水中央－尚志館、昨春のセンバツに出場した大島－伝統校・樟南が１回戦で顔を合わせる。
大会は７月１日に開幕、日程が順調に進めば２３日に決勝がある。
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