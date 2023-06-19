奄美地方で線状降水帯発生　土砂災害や洪水の危険度高まる

鹿児島地方気象台は１９日午後２時２０分、奄美地方で線状降水帯が発生したと発表した。非常に激しい雨が同じ場所に降り続き、命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害が発生する危険度が急激に高まっているとして警戒を呼びかけている。