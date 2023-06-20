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幸せも呼ぶ？　「ブルービー」夏にかけて飛来　鹿屋・ダマスクの風

 2023/06/20 15:00
夏場にかけて飛来するルリモンハナバチ＝１５日、鹿屋市小薄町の「ダマスクの風」
夏場にかけて飛来するルリモンハナバチ＝１５日、鹿屋市小薄町の「ダマスクの風」
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　鹿児島県鹿屋市小薄町のフラワーガーデン「ダマスクの風」で、体が青色のルリモンハナバチが飛び交い始めた。幸せを呼ぶといわれる希少種で、１５日は約１０匹の姿が見られた。

　愛称は「ブルービー」で、夏場にかけて見ることができる。園内ではユリやラムズイヤー、ラベンダーセージなど１００種の花も楽しめる。園長の門倉美博さん（７５）は「鳥のさえずりも聞こえ、穏やかな気持ちになってもらえるはず」と話した。

　開園時間は午前９時～午後５時。高校生以上３００円。中学生以下無料。不定休。ダマスクの風＝０９９４（４６）５６２７。
〈別カット〉夏場にかけて飛来するルリモンハナバチ＝１５日、鹿屋市小薄町の「ダマスクの風」
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