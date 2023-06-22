鹿児島県全域にインフルエンザ流行注意報　6月の発令は初　学年閉鎖3、学級閉鎖は8校

鹿児島県は２２日、県内全域にインフルエンザ流行発生注意報を発令した。６月１２～１８日の県内９１定点当たりの患者数は１０．５５人で、前週の５．１０人から急増した。６月の発令は、定点医療機関で感染症の患者数を調べる発生動向調査を始めた１９９９年以来初めて。報告数は９６０人で、前週（４６４人）の２．０７倍となった。インフルエンザによる学年・学級閉鎖も発生。学年閉鎖が小学校３校、学級閉鎖が小学校と高校の計８校だった。県健康増進課によると、インフルエンザ定点当たり患者報告数は、伊集院（２４．６人）が最多。西之表（１８．０人）、鹿屋（１６．０人）、名瀬（１５．６人）、姶良（１４．０人）、鹿児島市（１２．３５人）、川薩（１２．２９人）と続き計７保健所管内で注意報レベルの１０人を超えた。インフルエンザの流行期は通常、９月から翌年３月とされる。注意報は例年、１～２月にかけて発令されることが多い。新型コロナウイルス感染拡大後の２０２０年度、２１年度は発令はなく、今年１月１８日に発令していた。新型コロナウイルスの感染者も増加傾向にある。県健康増進課は「手洗いや換気などの基本的な感染対策に取り組んでほしい」と呼び掛けている。