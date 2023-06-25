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火山性地震、依然として多発 気象台が注意喚起 屋久島・口永良部島
2023/06/25 23:33
〈資料写真〉口永良部島
拡大
火山性地震が増加している鹿児島県屋久島町の口永良部島では２５日、午後１１時半までに１５回の地震が発生した。１６日から９７回発生しており、福岡管区気象台などは、火口付近での高温の噴気や火山ガスに注意を呼びかけている。
気象庁は２５日、機動調査班を口永良部島に派遣したが、山頂付近が雲で覆われ、表面温度などは観測できなかったという。
１０日間で１００回以上地震が発生すれば、現在の噴火警戒レベル１（活火山であることに留意）から、レベル２（火口周辺規制）に引き上げられる。引き上げられれば、２０２２年７月以来となる。
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