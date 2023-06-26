TOP鹿児島のニュース 社会 災害・防災

屋久島・口永良部島　噴火警戒レベル２に引き上げ

 2023/06/26 07:30
口永良部島の新岳
口永良部島の新岳
拡大拡大
　福岡管区気象台は２６日、屋久島町・口永良部島の噴火警戒レベルを１（活火山であることに留意）から２（火口周辺規制）に引き上げた。火山性地震が増加し、回数が引き上げ基準に達したため。気象台は、新岳火口から１キロ圏内での大きな噴石と火砕流、西側２キロ圏内で火砕流に警戒を呼びかけている。
【地図】九州の主な火山
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ