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屋久島・口永良部島 噴火警戒レベル２に引き上げ
2023/06/26 07:30
口永良部島の新岳
拡大
福岡管区気象台は２６日、屋久島町・口永良部島の噴火警戒レベルを１（活火山であることに留意）から２（火口周辺規制）に引き上げた。火山性地震が増加し、回数が引き上げ基準に達したため。気象台は、新岳火口から１キロ圏内での大きな噴石と火砕流、西側２キロ圏内で火砕流に警戒を呼びかけている。
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