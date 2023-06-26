屋久島・口永良部島　噴火警戒レベル２に引き上げ

出た、5億円…2.6万人の街からドリームジャンボ宝くじ1等前後賞 「奇跡的な確率」

暴力団小桜一家本部を家宅捜索 傘下組織幹部が拳銃所持容疑で逮捕

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寮の個人スペースはベッド1台分…外国人技能実習生2人、「不適切な処遇」と枕崎の監理団体に賠償請求