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口永良部島、噴火警戒レベル3(入山規制)に引き上げ　警戒範囲を新岳の半径2キロに拡大

 2023/06/27 18:57
口永良部島・新岳（資料写真）
口永良部島・新岳（資料写真）
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　福岡管区気象台は２７日、鹿児島県屋久島町・口永良部島の噴火警戒レベルを２（火口周辺規制）から３（入山規制）に引き上げた。気象台は大きな噴石や火砕流への警戒範囲を新岳火口の半径１キロ（西側は２キロ）から２キロに拡大した。２６日にレベル１（活火山であることに留意）から２に上がったばかり。
【表】噴火警戒レベル
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