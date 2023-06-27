口永良部島、噴火警戒レベル3(入山規制)に引き上げ　警戒範囲を新岳の半径2キロに拡大

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

コロナ感染者「定点把握」とは? インフルと同じ手法だけど…注意報や警報の基準なし 県「増減を見て対策を」

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寮の個人スペースはベッド1台分…外国人技能実習生2人、「不適切な処遇」と枕崎の監理団体に賠償請求