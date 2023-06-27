気象庁、口永良部島の現地調査へ　噴火警戒レベル3（入山規制）に引き上げ、2021年7月以来

福岡管区気象台は２７日、鹿児島県屋久島町・口永良部島の噴火警戒レベルを２（火口周辺規制）から３（入山規制）に引き上げた。気象台は大きな噴石や火砕流への警戒範囲を新岳火口の半径１キロ（西側は２キロ）から２キロに拡大した。２６日にレベル１（活火山であることに留意）から２に上がったばかり。２７日午後６時３４分までの２４時間で火山性地震を５０回観測し、引き上げ基準に達した。山体の浅いところで多発しており、震源は主に古岳付近。新岳火口付近でも発生している。レベル３は２０２１年７月以来。２８日から３日間、気象庁機動調査班が現地調査をする。口永良部島では１５年５月、新岳で爆発的噴火が発生。気象庁はレベル５（避難）に引き上げ、全島民が一時、屋久島へ渡った。