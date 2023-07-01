末吉財部－国分ICの通行止め解除　東九州自動車道

入院先に市貸与のタブレット持ち込んだ市議、割り当ての2ギガ超える137ギガ使用 内容は「個人情報」と開示せず

複数の高校生がペイペイ使って不正送金詐欺か 県教委「学校による退学の強制は把握してない」

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何に使った？…入院先に市貸与のタブレット持ち込んだ市議、14万円のデータ超過 「常識超えている」と議会が情報開示求める