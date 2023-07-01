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末吉財部－国分ICの通行止め解除 東九州自動車道
2023/07/01 13:04
拡大
西日本高速道路によると、東九州自動車道の末吉財部インターチェンジ（ＩＣ）－国分ＩＣの通行止めは１日午後１時、上下線とも解除された。
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