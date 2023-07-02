JR日南線、大雨で南郷－志布志の運転見合わせ

入院先に市貸与のタブレット持ち込んだ市議、割り当ての2ギガ超える137ギガ使用 内容は「個人情報」と開示せず

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フィリピン人技能実習生2人失踪「不適切な処遇受けた」 監理団体は寝室改善に着手「人権侵害ではない」 枕崎かつお節工場