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鹿児島市が吉田、郡山地区に避難指示　

 2023/07/03 14:47
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　鹿児島市は３日午後２時３５分、大雨で土砂災害発生の恐れが高まったとして、吉田、郡山両地区の１３０６世帯２２３２人に避難指示を出した。

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