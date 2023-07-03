鹿児島市が吉田、郡山地区に避難指示　

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

９．

フィリピン人技能実習生2人失踪「不適切な処遇受けた」 監理団体は寝室改善に着手「人権侵害ではない」 枕崎かつお節工場