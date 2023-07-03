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鹿児島市が中央、伊敷、吉野地区に避難指示

 2023/07/03 15:11
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　鹿児島市は３日午後２時５５分、大雨で土砂災害発生の恐れが高まったとして、中央、伊敷、吉野３地区の６７０７世帯１万２４９７人に避難指示を出した。

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