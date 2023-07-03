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災害・防災
薩摩川内市が本土全域に避難指示
2023/07/03 15:18
拡大
鹿児島県薩摩川内市は３日午後２時５分、大雨で土砂災害発生の恐れが高まったとして、本土全域の４万４１３７世帯８万８１０８人に避難指示を出した。
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