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垂水市が市内全域に避難指示

 2023/07/03 15:53
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　鹿児島県垂水市は３日午後３時半、大雨で土砂災害発生の恐れが高まったとして、市内全域の７３１６世帯１万３６５８人に避難指示を出した。
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