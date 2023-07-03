TOP鹿児島のニュース 社会 交通情報

おれんじ鉄道が運行再開

 2023/07/03 16:10
拡大拡大
　肥薩おれんじ鉄道は３日午後３時、湯浦（熊本県）－米ノ津（鹿児島県出水市）で、順次運行を再開すると発表した。大雨の影響で同０時すぎから運転を見合わせていた。
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ