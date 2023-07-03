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鹿児島市が谷山、桜島、松元地区に避難指示

 2023/07/03 17:24
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　鹿児島市は３日午後５時２０分、大雨で土砂災害発生の恐れが高まったとして、谷山、桜島、松元３地区の２７４５世帯５０７１人に避難指示を出した。
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