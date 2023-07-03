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九州新幹線・川内－鹿児島中央で運転見合わせ　大雨の影響

 2023/07/03 18:24
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　ＪＲ九州によると、九州新幹線は大雨の影響で３日午後５時５０分ごろから川内－鹿児島中央間で上下線とも運転を見合わせている。
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