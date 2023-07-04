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大雨
〈九州大雨〉住宅の裏山崩れ、88歳女性骨折 幅5m、高さ7mの土砂が崩落 日置
2023/07/04 10:30
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３日午後６時１５分ごろ、鹿児島県日置市東市来町湯田で住宅裏の土砂が崩れ、女性（８８）が巻き込まれた可能性があると夫（８７）から１１９番があった。女性は両脚が土砂に埋まり、右すねを骨折した。
同市や鹿児島県警日置署によると、女性は夫と２人暮らし。大雨の影響で幅５メートル、高さ７メートルの土砂が崩落。土砂の撤去作業中だった。
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