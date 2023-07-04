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市町村長選
徳之島町長選 高岡秀規氏、無投票で５選
2023/07/04 17:01
拡大
任期満了に伴う徳之島町長選は４日告示され、現職の高岡秀規氏（６３）＝無所属＝以外に立候補の届け出はなく、前回２０１９年に続き無投票で高岡氏の５選が決まった。
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