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徳之島町長選　高岡秀規氏、無投票で５選

 2023/07/04 17:01
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　任期満了に伴う徳之島町長選は４日告示され、現職の高岡秀規氏（６３）＝無所属＝以外に立候補の届け出はなく、前回２０１９年に続き無投票で高岡氏の５選が決まった。
高岡秀規氏
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