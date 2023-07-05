鹿児島線の川内―鹿児島中央が運転再開　JR九州

入院先に市貸与のタブレット持ち込んだ市議、割り当ての2ギガ超える137ギガ使用 内容は「個人情報」と開示せず

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

農学部3年生「花は人を幸せにできる」 大学休学し小さな花屋「お花のあるくらし」開業 車は持たず仕入れはネット バイト代で開店資金を自己調達

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フィリピン人技能実習生2人失踪「不適切な処遇受けた」 監理団体は寝室改善に着手「人権侵害ではない」 枕崎かつお節工場