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鹿児島線の川内―鹿児島中央が運転再開　JR九州

 2023/07/05 16:14
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　ＪＲ九州によると、停電のため運転を見合わせていた鹿児島線の川内－鹿児島中央間は、午後３時５５分ごろから上下線ともに運転を再開した。
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