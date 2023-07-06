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佐多岬公園の利用 7日再開 大雨で不通、展望台に続く遊歩道は通行止め継続
2023/07/06 20:33
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大雨の影響で不通となっていた鹿児島県南大隅町の佐多岬公園に続く町道の通行止めは７日、解除される。エントランス広場や観光案内所も同日から再開する。
展望台に続く遊歩道の通行止めは継続する。６日に環境省職員が現地調査し、遊歩道では土砂が幅５メートル、高さ１０メートルにわたって崩れ、木製の柵の一部が壊れていることを確認した。
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