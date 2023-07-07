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霧島連山の硫黄山警戒レベル２に引き上げ
2023/07/07 18:13
〈資料写真〉灰白色の噴煙を上げる霧島連山の硫黄山＝２０１８年４月、えびの市
拡大
鹿児島地方気象台は７日午後５時１５分、鹿児島、宮崎両県にまたがる霧島山えびの高原・硫黄山の噴火警戒レベルを１（活火山であることに留意）から２（火口周辺規制）に引き上げた。
２０２３年５月ごろから、山体浅部における膨張を示すと考えられるわずかな伸びがみられている。気象台は、硫黄山の火山活動は高まった状態となっているとし、火口からおおむね１キロの範囲では大きな噴石に警戒するよう呼びかけている。
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