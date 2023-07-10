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口永良部島の噴火警戒範囲を拡大　古岳の火山性地震が増加　鹿児島地方気象台

 2023/07/10 17:39
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　鹿児島県屋久島町・口永良部島について、鹿児島地方気象台は１０日、噴石や火砕流への警戒範囲を広げた。噴火警戒レベルは３（入山規制）を維持する。

　古岳付近の浅いところを震源とする火山性地震が増加しているため。気象台は、新岳に加え、古岳でも噴火の可能性があるとし、警戒が必要な範囲を拡大した。
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