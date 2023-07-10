口永良部島の噴火警戒範囲を拡大　古岳の火山性地震が増加　鹿児島地方気象台

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県立10高校の通学バス廃止・減便を検討 鹿児島交通、本年度 運転手不足が影響「継続は困難」

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軽乗用車4台が絡む事故、2人を救急搬送 国道3号の鹿児島北インターチェンジ近く、一時渋滞 鹿児島市

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シャトレーゼ新工場、なぜ鹿児島・鹿屋に？ 齊藤寛会長が描く「国際的展望」に答えがあった

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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望遠レンズで100メートル先の露天風呂を盗撮 鹿児島県職員ら3容疑者逮捕 迷彩服着て森に潜む

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溺れかけた妹を救おうと…ホテルのプールで女子大学生溺死 遺族が1億4800万円の損害賠償提訴 「安全管理に不備」 福岡地裁

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〈アラフォー記者がコロナになって考えた〉40度の熱、1人暮らし、このまま意識を失ったら… 誰かにうつす心配はないけど心細い

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鹿児島ユナイテッド 2連勝 ロメロ先制弾…追いつかれて渡邉勝ち越し弾…最後は中原だめ押し弾 福島に3－1 サッカーJ3

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土砂にのまれた母は両手を広げ力尽きた…腕の下から幼い子ども2人、一命を取り留める 30年前の悪夢は「七夕豪雨」から本格化した

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片側1車線の狭い道路を車、自転車、児童が行き交う…危ない通学路 あれこれ対策したが抜本的な解決に至らず 薩摩川内