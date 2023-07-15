馬毛島遺跡調査、21日まで再延長　天候不良で作業できず　鹿児島県教委

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

望遠レンズで100メートル先の露天風呂を盗撮 鹿児島県職員ら3容疑者逮捕 迷彩服着て森に潜む

〈馬毛島基地整備〉炎天下 遅れ許されず 作業員が明かした過酷な現場 食事は冷凍、コロナ感染、けんか…来年は8倍の4000人に膨れるのだが

溺れかけた妹を救おうと…ホテルのプールで女子大学生溺死 遺族が1億4800万円の損害賠償提訴 「安全管理に不備」 福岡地裁

〈アラフォー記者がコロナになって考えた〉40度の熱、1人暮らし、このまま意識を失ったら… 誰かにうつす心配はないけど心細い

【全国高校野球鹿児島大会】13日の試合結果〈全試合終了〉

９．

馬毛島自衛隊基地着工から半年 かつての無人島に明かり灯る