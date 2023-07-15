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馬毛島遺跡調査、21日まで再延長 天候不良で作業できず 鹿児島県教委
2023/07/15 11:05
自衛隊基地建設が始まった馬毛島。画面奥は種子島本島＝西之表市の馬毛島（本社チャーター機から撮影）
拡大
鹿児島県教委は１４日、米軍機訓練移転を伴う自衛隊基地整備工事が進む西之表市馬毛島にある旧石器時代の「八重石遺跡」の発掘調査について、天候不良やしけの影響で必要な作業日数が不足するとして、１５日までとしていた調査期間を２１日まで延長すると発表した。期間延長は２回目。
調査は防衛省の依頼を受けた県教委が５月１０日に開始。当初は７月１日までの予定だったが、降雨や台風接近の影響を受けたとして、１５日まで延長していた。
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