飲酒後、路上で女性の腕にかみつく　34歳薩摩川内市議を傷害容疑で送検　鹿児島中央署

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【元阪神・横田慎太郎のくじけない⑫＝最終回】プロ野球選手になる―。大きな夢へ向かって立てた「小さな目標」。トレーニングで大切にしたのは「一人の時間」。二つをやり続けたことが病気と向き合う力に。これからも前を向く。必ず良くなると信じて