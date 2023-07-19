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飲酒後、路上で女性の腕にかみつく　34歳薩摩川内市議を傷害容疑で送検　鹿児島中央署

 2023/07/19 10:54
鹿児島地検に送検される坂口健太容疑者＝１８日、鹿児島中央署
鹿児島地検に送検される坂口健太容疑者＝１８日、鹿児島中央署
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　鹿児島県警鹿児島中央署は１８日、傷害の疑いで逮捕した薩摩川内市議の坂口健太容疑者（３４）＝同市宮内町＝を鹿児島地検に送検した。

　送検容疑は１７日午前２時ごろ、鹿児島市内の路上で、県内の４０代女性の腕にかみつくなどの暴行を加え、出血を伴うけがを負わせた疑い。

　同署によると、「腕をかんだことは間違いない」と容疑を認めている。２人は面識があり、坂口容疑者は飲酒した後だった。

　坂口容疑者は２０１６年１０月の薩摩川内市議選で無所属新人として初当選し、現在２期目。総務文教委員会、議員定数等調査特別委の委員長を務めている。
【顔写真】坂口健太氏
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