コロナ感染者9週連続増 5類移行直後の11倍に　インフルは微減でも全国最多、46小中校で学年・学級閉鎖　鹿児島県内

鹿児島県は２１日、１０～１６日の１週間の新型コロナウイルス感染者について、県内９１の定点医療機関から１７３６人の報告があったと公表した。１医療機関当たりの感染者数の平均は前週比１．１１倍の１９．０８人で９週連続で増加した。５類移行直後に比べ１１．７０倍となった。１医療機関当たりの平均感染者数を保健所別で見ると、西之表６１．０人（前週６４．５人）、名瀬４４．６人（同４９．８人）、徳之島２８．６人（２７．８人）、出水２１．２人（１０．６人）が２０人を超えた。１０人を超えたのは他に鹿児島市１９．３人、指宿１１．０人、伊集院１６．２人、川薩１７．２９人、姶良１４．５５人、志布志１４．８人、鹿屋１５．６３人、屋久島１１．２５人。県内の入院者は１９日午前０時現在、４７０人でうち確保病床の使用率は３３．８％。重症者は３人だった。高齢者や妊婦が対象の宿泊療養施設の利用者は４人。インフルエンザの感染者は２４６２人。１医療機関当たり報告数は前週比０．９９倍の２７．０５人と減少したが、全国では最多。鹿児島市、指宿、伊集院、川薩、姶良、鹿屋、西之表が流行発生警報域にある。学年閉鎖や学級閉鎖があったのは、鹿児島市、指宿、加世田、伊集院、川薩、出水、姶良、志布志、鹿屋、西之表の各保健所管内の小中学校計４６校。塩田康一知事は２１日の定例会見で「締め切ってエアコンを使用する状況でも定期的な換気、場面に応じた適切なマスク着用をして対策をしてほしい」と呼びかけた。