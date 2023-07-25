南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
7
月
25
日 火曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
ウェブ連載・企画・コラム
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
翔べ和牛 鹿児島全共
猫と生きる
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島統一選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
わたしたちふるさと発見隊
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
駅伝写真
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「南日本新聞 紙面ビューアー」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
３７３るサービス案内
373る法人版（紙面ビューアー）
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
政治・経済
＞
人事異動
＞
警察
捜査2課長に警察庁の安部裕行氏(27)が内定 後藤大和氏(41)の後任 鹿児島県警
2023/07/25 11:01
鹿児島県警本部
拡大
鹿児島県警捜査２課長の後藤大和警視（４１）が２４日、警察庁組織犯罪対策部国際捜査管理官付補佐に転出することが内定した。後任に、同庁長官官房人事課付の安部裕行警部（２７）が警視に昇進して就く。発令は８月７日付。
安部氏は千葉県出身。早稲田大学政治経済学部卒業後、２０１８年に警察庁入りした。
後藤課長は、県土木部の内部資料を巡る贈収賄事件や、ＪＲ九州運用の預金制度を装った元グループ役員による詐欺事件などを指揮した。
あわせて読みたい記事
鹿児島県警の飯田洋明警務部長、警察庁組織犯罪対策第2課理事官へ 後任に警察庁長官官房付の西畑知明氏
鹿児島県警が人事異動発表 刑事部長に井上昌一氏（鹿児島中央署長） 全27署のうち16署長が交代
町職員が370万円着服 農業委員会の積立金、会長「職員を信用し監査せず」 自主退職し全額弁済の意思 天城
強制わいせつ事件で逮捕 県立病院の職員を停職1カ月 行為の有無や時期は明かさず
JR鹿児島中央ー山川の運転再開 瀬々串駅で停電、上下線4本に影響 指宿枕崎線
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
南薩12校の117人、吹奏楽部門で合同出演 「思いを一つに」練習励む【総文祭29日開幕】
7月25日 12:00
滝調査の火山研究家が行方不明 3人で入山、2人は救助 落差283ｍ「白水の滝」源流付近 諏訪之瀬島
7月25日 11:44
本港区の活用案 船会社など7組熱弁 県検討委「できるだけ拾い上げたい」【WEB限定写真あり】
7月25日 11:30
捜査2課長に警察庁の安部裕行氏(27)が内定 後藤大和氏(41)の後任 鹿児島県警
7月25日 11:01
〈ふるさと逸品〉真夏の爽やかさに一役。ユズ果汁とはちみつのブレンド商品は海外でも人気
7月25日 10:00
馬毛島工事 種子島を行き交う大型車 防衛省明言の「交通誘導員」実現いつ? 通学の安全対策 進まぬまま夏休みへ
7月25日 09:03
松ケ浦小、霜出小への25年度再編を要望 統合検討委が市へ提出 南九州市
7月25日 09:00
海兵隊の基地に海軍、空軍…やまぬ増強、広がる騒音 山口・岩国市 基地と共存掲げながらFCLPとは一線画す
7月25日 08:33
「屋久鯖の里」で船団パレード 来場者も乗船、280人が海からの景色満喫 幼児らはつかみ取りに熱中〈WEB限定写真あり〉
7月25日 08:30
【夏の甲子園 鹿児島大会＝総評】県立校の活躍光る シードに善戦、コールドゲームも減少 4年ぶり声出し応援で仲間の背押す
7月25日 08:00
奄美の捕獲ノネコ 9割は首都圏へ 島外頼りのいびつな構造 「世界遺産の恩恵は受け、ノネコ要らないは身勝手」
7月25日 07:57
まるでハワイ 沈む夕日バックに幻想フラダンス 江口浜サンセットフェス盛況 日置〈WEB限定写真あり〉
7月25日 07:30
北ふ頭スタジアム構想 旅客棟と貨物倉庫2棟を撤去 離島航路は維持 鹿児島市が整備案、きょう25日の初協議会で提示へ
7月25日 07:27
DXに取り組む中小企業を募集 ITツール導入や人材育成に県が補助金
7月25日 07:00
甑海峡の季節の魚が材料 「漬け丼の素」人気です 赤身や白身、青物も…未利用魚活用にも一役 川内市漁協
7月25日 06:30
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲