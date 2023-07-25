捜査2課長に警察庁の安部裕行氏(27)が内定　後藤大和氏(41)の後任　鹿児島県警

鹿児島県警本部 拡大

鹿児島県警捜査２課長の後藤大和警視（４１）が２４日、警察庁組織犯罪対策部国際捜査管理官付補佐に転出することが内定した。後任に、同庁長官官房人事課付の安部裕行警部（２７）が警視に昇進して就く。発令は８月７日付。安部氏は千葉県出身。早稲田大学政治経済学部卒業後、２０１８年に警察庁入りした。後藤課長は、県土木部の内部資料を巡る贈収賄事件や、ＪＲ九州運用の預金制度を装った元グループ役員による詐欺事件などを指揮した。