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コスモス加世田東本町店の新設「意見なし」 コスモス下竜尾店の新設を報告 県大規模小売店舗立地審
2023/07/28 11:53
拡大
鹿児島県大規模小売店舗立地審議会は２７日、県庁であり、ドラッグコスモス加世田東本町店（南さつま市）の新設に「意見なし」と答申すると決めた。審議ではほかに、ドラッグコスモス下竜尾店（鹿児島市）の新設も報告された。
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