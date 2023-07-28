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コスモス加世田東本町店の新設「意見なし」　コスモス下竜尾店の新設を報告　県大規模小売店舗立地審

 2023/07/28 11:53
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　鹿児島県大規模小売店舗立地審議会は２７日、県庁であり、ドラッグコスモス加世田東本町店（南さつま市）の新設に「意見なし」と答申すると決めた。審議ではほかに、ドラッグコスモス下竜尾店（鹿児島市）の新設も報告された。
鹿児島県庁で開かれた県大規模小売店舗立地審議会の様子
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