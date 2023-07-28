病床確保フェーズ4に引き上げ　新規感染者が10週連続増加、前週比1.1倍　新型コロナ・鹿児島

鹿児島県は２８日、１７～２３日の１週間の新型コロナウイルス感染者について県内９１の定点医療機関から１９４９人の報告があったと公表した。１医療機関当たりの感染者数の平均は前週比１．１０倍の２１．４２人で１０週連続で増加し、２０人を初めて上回った。関係者によると県は入院患者が増加傾向にあるとして、２７日から７段階ある病床確保のフェーズを上から４番目の「４」に１段階引き上げた。１医療機関当たりの平均感染者数を１４保健所別でみると、西之表５１．０人、名瀬３９．４人、出水２４．２人、鹿児島市２３．７４人、伊集院２３．２人、徳之島２３．０人、鹿屋２０．０人の７カ所で２０人を超えた。１０人を上回ったのは川薩１９．８６人、志布志１７．８人、姶良１６．５５人、加世田１４．６７人、指宿１３．０人、屋久島１０．７５人の６カ所だった。県内の入院者数は２６日午前０時現在、５０３人でうち確保病床の使用率は３５．６％。重症者は２人だった。高齢者や妊婦が対象の宿泊療養施設の利用者は１２人。インフルエンザの感染者は前週比７６３人減の１６９９人で、１医療機関当たりの平均感染者数は１８．６７人だった。学級、学年閉鎖があったのは指宿、加世田、川薩、姶良、志布志、鹿屋の各保健所管内の小中高１１校だった。