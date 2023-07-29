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南九州道・市来－伊集院ICの通行止め解除

 2023/07/29 23:17
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　西日本高速道路によると、南九州自動車道の市来インターチェンジ（ＩＣ）－伊集院ＩＣの緊急工事に伴う通行止めは２９日午後１０時５０分、解除された。
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