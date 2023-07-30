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無人の休憩用施設から出火、2階部分の一部焼く 日本ハードウェアー工場敷地内 大崎
2023/07/30 17:22
消火活動する消防隊員ら＝３０日午前９時、大崎町永吉
拡大
３０日午前７時５分ごろ、鹿児島県大崎町永吉の日本ハードウェアー鹿児島工場の敷地内にある木造２階建て建物から出火、２階部分の一部を焼いた。
志布志署によると、建物は休憩用施設で、出火当時は無人だった。通行人が「工場敷地内の建物から火の手が上がっている」と１１９番した。
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