無人の休憩用施設から出火、2階部分の一部焼く　日本ハードウェアー工場敷地内　大崎

３０日午前７時５分ごろ、鹿児島県大崎町永吉の日本ハードウェアー鹿児島工場の敷地内にある木造２階建て建物から出火、２階部分の一部を焼いた。志布志署によると、建物は休憩用施設で、出火当時は無人だった。通行人が「工場敷地内の建物から火の手が上がっている」と１１９番した。