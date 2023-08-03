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大型トラックと衝突、軽乗用車の57歳女性死亡 出水の国道3号
2023/08/03 07:36
交通死亡事故が起きた現場＝２日午後８時２０分、出水市境町
拡大
２日午後６時１０分ごろ、鹿児島県出水市境町の国道３号で、同市麓町、職業不詳の女性（５７）の軽乗用車と、南さつま市金峰町中津野、トラック運転手の男性（５４）の大型トラックが衝突した。女性は搬送先の病院で間もなく死亡した。
出水署によると、現場は切通小学校前にある片側１車線の見通しのいい緩やかなカーブ。住民が１１０番した。
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