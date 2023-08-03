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【北海道総体】女子5000競歩で大山（鹿児島女）が初優勝
2023/08/03 21:06
女子５０００メートル競歩決勝で両手を挙げゴールする鹿児島女・大山藍＝札幌市厚別公園競技場
拡大
２０２３年度全国高校総合体育大会（北海道総体）で３日、陸上女子５０００メートル競歩の大山藍（鹿児島女）が２２分４８秒４６を記録し初優勝を果たした。この種目は昨年の吉留美桜（神村学園）に続き、２年連続で鹿児島県勢が制した。
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