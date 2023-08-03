【北海道総体】女子5000競歩で大山（鹿児島女）が初優勝

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

秋篠宮さま、悠仁さま 「和牛日本一」育てた高校訪問 生徒や教諭へ次々と質問、給餌も体験

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もうすぐ土用の丑の日なのに…県産ウナギに「異例事態」 在庫がはけない要因は価格上昇だけじゃない？ 鹿児島