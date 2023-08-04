【台風６号】5日に沖縄や奄美に最接近　影響が長引く恐れ

大型で強い台風６号は３日、西寄りに進み沖縄県の宮古島付近を通過した。４日にも東シナ海で進路を東に変え、５日には沖縄や鹿児島県の奄美地方に再び接近する見込み。影響が長引く恐れがあり、気象庁は暴風や高潮、高波のほか土砂災害に厳重な警戒を呼びかけた。３日に風速２５メートル以上の暴風域をいったん抜けた地域が多いが、沖縄、奄美は風速１５メートル以上の強風域に入っている。九州電力によると、２日朝に計１万戸を超えた奄美の停電は３日午後９時までに解消した。県内の海の便は４日も一部が欠航する。台風６号は３日午後１０時現在、宮古島の北側にほぼ停滞。中心気圧９４５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速４０メートル、最大瞬間風速６０メートル。中心の東側２２０キロ以内と西側１６５キロ以内が暴風域。４日の予想最大風速（最大瞬間風速）は沖縄２５メートル（３５メートル）、奄美２０メートル（３０メートル）。５日は沖縄、奄美２５～２９メートル（３５～４５メートル）。４日の波の高さ予想は沖縄１０メートル、奄美６メートル。５日は沖縄、奄美１１メートル、九州南部７メートル。４日午後６時までの２４時間予想雨量は多い所で沖縄１５０ミリ、九州南部１００ミリ、奄美８０ミリ。