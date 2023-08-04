TOP鹿児島のニュース 社会 気象 台風

台風6号接近で知名町全域に避難指示

 2023/08/04 16:53
拡大拡大
　鹿児島県知名町は４日午後４時、台風６号の接近に備え、町内全域の３０１０世帯５６２９人に避難指示を出した。
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ