死者・行方不明者49人、浸水家屋1万棟超…「8.6水害」から30年　「100年に1度」集中豪雨、まちを飲み込む

鹿児島市周辺に甚大な被害をもたらし、死者・行方不明者４９人を出した１９９３年の８・６水害から６日で３０年を迎えた。校舎が浸水した同市の河頭中学校では教訓を語り継ぐための会を開催。本願寺鹿児島別院は犠牲者を追悼し、備えの大切さを再確認する。河頭中学校の会には、当時対応に当たった教員やＰＴＡ関係者らが参加し、８．６を振り返る。遺体安置所となった本願寺鹿児島別院では法要後、消防関係者や専門家が講演する。９３年は５月２１日の梅雨入り以降、連日大雨が降り、土砂災害が多発。８月１日は県央をはじめとした当時の１市５町で２３人が命を落とした。大きな傷跡が残る中、８・６水害が起きた。夕方以降、「１００年に１度」といわれた集中豪雨が鹿児島市と周辺部を襲い、甲突川や稲荷川、新川が氾濫。濁流が天文館や市街地に流れ込んだ。浸水家屋は１万棟を超え、国道３、１０号などの主要交通網が寸断された。各地で土砂崩れが相次いで発生。国道１０号沿いのＪＲ日豊線の竜ケ水駅周辺では列車や車が土砂に阻まれ、約３０００人が一時孤立、４人が犠牲となった。土石流が直撃した花倉地区では計１５人が亡くなった。